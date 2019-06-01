民以食為天，美食佳餚是生活不可或缺的元素，農地孕育豐盛的作物，但長期使用農藥、肥料，與種植單一作物的慣行農法，卻讓農田變得黯淡無光，甚至造成食安問題。「台大小農工作坊」即將在6月14日召開，會中邀請多位知名學者專家演講，說明食安、農藥與病蟲等農害議題。

曾幾何時，農田不再生機盎然，土壤與流水充滿農藥，阡陌的苔萱長出農舍，蟲鳴鳥叫逐漸消失，農田因此寂靜。

農田是里山里海的生物搖籃，為找回失去的生物多樣性與健康農業，一群臺灣大學畢業的學子，選擇離開教室後、捲起袖口，回到摯愛的土地，成為默默耕耘的小農。一步一腳印的他們，使用友善環境的農法，不僅維護生物多樣性，更建立健全的食安。農村的地景也因為他們漸漸改變，田埂不再單調荒蕪，各樣的野花野草取而代之，大地與天空出現飛鳥。

國立臺灣大學生物多樣性研究中心(生多中心)，為鼓勵更多年輕學子，將所學帶回農村，建立兼俱生態、食安，與文化的農田。因此努力推廣友善農業，致力成為年輕小農的後盾。2019年6月14日，「臺大小農工作坊」，讓大家一起透過生多中心袁孝維主任、臺大森林系丁宗蘇副教授、《老鷹想飛》梁皆得導演以及臺大畢業小農的介紹，瞭解農田裡的生物多樣性、食安問題、農藥與病蟲害等議題。

一、時間：2019／6／14（星期五）

二、地點：國立臺灣大學生物多樣性中心

三、對象：一般民眾

四、活動類型：演講、臺大畢業小農創業歷程分享、小農市集（詳見行程表）

五、活動簡章：https：／／drive.google.com／open？id=1Guyu4ix2r0Pf-iGXVXtHuPG1fZc9L1iM

六、一般民眾報名截止日期：2019／6／12 (星期三) 12：00

(旺報 )