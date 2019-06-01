竟然還有5支球隊願意接納保羅的「毒藥」合約，確實跌破眾人眼鏡！《Sporting News》記者德維尼1日突然爆料，才剛傳出將被火箭放上交易檯面的保羅，目前仍然吸引包含黃蜂、熱火、湖人、尼克與太陽5隊的濃厚招攬興趣。

畢竟保羅還剩3年1.24億美元合約，也剛過完34歲生日，竟然還有這麼多球隊對他產生興趣，德維尼引述1名不願具名的球隊總管說法，「保羅具備經驗，也很聰明，更能幫助年輕後衛成長，但他速度已經變慢，合約也很難處理。」

德維尼甚至指出，目前最渴望搶到保羅的球隊是黃蜂與熱火，因為黃蜂今年夏天有可能一口氣失去肯巴沃克、帕克兩名主力後衛，後場戰力空前短缺，熱火主控卓拉吉奇還剩1年球員選項合約，或許可以當作熱火交易保羅的重要籌碼。

「其實太陽、湖人與尼克等隊也都對保羅產生興趣，因為太陽正在衡量控球後衛上的選項，」德維尼表示，「湖人與尼克雖然都有機會搶到1名頂級球星，卻也需要1筆挽回顏面的交易，保羅作為這種「備胎」目標，還算相當值得。」

(中時電子報)