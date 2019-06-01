為解決花蓮聯外道路困境，縣長徐榛蔚上任後積極洽談國外包機直航合作，其中停飛3年的山東濟南至花蓮航線率先表態，預計將於7月6日至10月26日復航，以每周六定期包機往返兩地，目前首航班機訂票已達9成。

山東濟南至花蓮航線曾於2013年2月初至2016年3月飛航，因兩岸政治、遊客數銳減等原因停航至今，徐榛蔚上任後極力爭取該航線復航，曾於今年年初與山東航空台灣分公司總經理趙瑜會面研商，確立復航事宜。

唐玉書指出，直航機型為波音738，共174個座位，目前航班時間為每周六直航往返各一班，上午7時35分從濟南出發10時20分抵達花蓮，回程為11時50分花蓮出發，下午14時40分抵達濟南，航行時間約為2小時50分鐘，由詠莉旅行社統一訂票。

詠莉旅行社董事長樓麗萍指出，來回機票定價1萬4000元，另配有兩地8天遊程，花蓮往山東8天遊程，定價28000元起；山東往花蓮則安排環島遊程，定價2萬至4萬不等，首航班機訂票率已達9成，民眾可洽詠莉旅行社官網或撥打

唐玉書說，花蓮、濟南都在山以東，都是「山東人」，山東花蓮復航，也帶動東部對外的出入門戶，減少北上舟車勞頓，未來也將持續爭取延後航期，同時串連宜花東三縣的花木蘭遊程，讓花蓮這座國際機場，與世界接軌。

(中時 )