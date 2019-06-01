環保署執行「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」，與地方政府合作推動的新竹市頭前溪左岸水環境改善計畫、桃園市四方林排水水質淨化工程、台中市黎明溝水環境改善計畫等3案，獲得「2019全國水環境大賞」中的「水漾景觀獎」、「有氧淨化獎」及「公私協力夥伴獎」3項大獎。

「四方林排水水質淨化工程」榮獲「有氧淨化獎」，是利用礫間接觸曝氣氧化工法淨化水質，不需添加藥劑。已於今年1月完工，準備試運轉，預期每日可處理生活汙水約2500噸，汙染去除率可達70％以上；下游老街溪美都麗橋測站水質汙染程度，已由中度汙染降至輕度。

「黎明溝水環境改善計畫」獲「公私協力夥伴獎」，於去年9月22日完工。黎明溝過去因市地重劃可能面臨填平，在黎明社區居民奔走請願之下得以保留，但因上游汙水排入造成水質惡化，導致豐富的水域生態及美景已不復見。

為改善當地水環境，設置水質監控設備及自動控制閘門，監控上游水質變化；預期每日可截斷上游汙水量1400噸，流入汙水廠處理，同時以黎明水資源回收中心放流水補注，改善水質。社區居民並自發性籌組河川巡守隊，定期清理河道垃圾，與附近國中、小學辦理河川復育研習活動。

「新竹市頭前溪左岸水環境改善計畫」獲頒「水漾景觀獎」，為環保署與經濟部水利署共同補助。一方面補助設置水質改善現地處理設施，改善頭前溪上游水質，並與水利署共同推動環境復原及景觀營造工作，改善舊港高灘地水環境景觀。

舊港草原位在新竹左岸最下游的舊港橋下，占地2.8公頃，由市府打造460公尺的親水自行車道及360公尺人行步道；並將當地積累已久的1.2公頃環境廢棄物清除，鋪設2.6公頃的舒適草地，市民散步、騎自行車時能沿途欣賞海岸、草原的景觀。

此外，環保署補助地方前瞻水環境改善多項計畫，預計於今明兩年陸續完工。

(中時 )