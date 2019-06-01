台日關係向為國人重視，臺灣的政治、社會與文化發展也深受日本殖民統治影響。第九屆日台亞洲未來論壇於31日舉行，邀請台、日、韓知名學者以歷史與文化視角進行演講及論文發表，深度剖析「日本帝國」對台、韓的影響。

第九屆日台亞洲未來論壇由日本渥美國際交流財團關口全球研究會主辦，交通大學暨台聯大系統文化研究國際中心、臺灣大學日本研究中心、中央研究院人社中心政治思想研究專題中心、文化大學東亞人文社會科學研究院等學術研究單位共同舉辦。大會邀請專研近代日本政治史、法政思想史的京都大學名譽教授山室信一，以「日本帝國形成過程中的學知與心性」為題進行專題演講，並由專研日本文化、思想史的中國文化大學校長徐興慶教授擔任主持人。

文化大學校長徐興慶總結專題的演講內涵，提及山室教授透過帝國時代的學知與心性，以空間與思想連鎖為主軸，強調帝國時代的地圖建立之重要性，分析統治技法及統計人才的培育，還有土地事業的整合等都是帝國統治過程中非常重要的一環，山室教授讓與會者深度了解帝國日本的知識形成及其背後的意義，進而透過歷史演變的視角，剖析日本帝國時代對亞洲之影響。

論壇籌劃人，國立交通大學藍弘岳教授指出，臺灣、日本與韓國同屬漢文圏國家，過去也都是日本的殖民地，歷史對臺灣和朝鮮半島的政治與文學等皆產生深遠影響，但卻很少人從江戶時代的視角來理解台灣，這是相當有趣且有意義的課題，期盼透過帝國時代的研究視角來深入研究台、日韓等課題。

論壇基於上述問題意識，在亞洲殖民史的視野中以臺灣和朝鮮為主題，由交通大學教授明藍弘岳、首都大學東京教授河野有理、台大博士候選人陳偉智、京都大學副教授塩出浩之、台大副教授田世民、清大教授柳書琴、東京大學教授月脚達彦、首爾大學副教授趙寛子及文化大學副教授許怡齡等學者，從政治史、思想史、文學史的視角，分別發表論文，深入探究近代日本帝國的知識與臺灣、朝鮮的關聯性及日本帝國與其殖民地之間的思想交流問題。本論壇吸引近250位國內外學者及研究生參加，會議在國立臺灣大學日本研究中心林立萍主任、京都大學名譽教授山室信一交叉總結，及渥美國際交流財團負責人今西淳子女士的感言下，圓滿結束。

(旺報 )