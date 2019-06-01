文化大學1日舉行畢業典禮，將有一位全國最高齡的博士生。1926年出生、高齡93歲的熊智銳，歷近4年在文大中國文學系博士班的勤學苦讀，終於拿到博士學位，畢業典禮上，由文大校長徐興慶親自為他正冠撥穗，以嘉勉其終身學習、好學不倦，足為年輕人楷模。

幾乎全台灣的民眾都聽或唱過童謠〈大頭大頭，下雨不愁〉，作者正是熊智銳博士於民國48年所創作的。

文大表示，熊智銳1926年出生於河南商城鄉間，抗戰時讀師範，戰後任教故鄉小學，兩年後逃難抵台，與妻子王廷蘭結婚，相依相扶五十七載，妻子榮膺金氏紀錄「台灣生最多（五個）博士的媽媽」及「台灣省特優教師」榮銜、教育部年度社教類績優獎等。

文大指出，熊智銳平日喜誦唐詩、書畫傳家。從小注重兒女教育，子女五人，皆獲美國名校博士學位，加上女婿、媳婦與孫子，家族博士多達十位。目前四名子女分別任教於香港中文大學、加拿大多倫多大學、浙江大學與台灣大學。孫子「熊仔」熊信寬以首張專輯《無限》入圍金音獎、金曲獎等，並獲金音獎最佳新人等三項大獎。

文大提到，熊智銳父女均在文大就讀，父女成為文大學弟與學姊，也很特殊。她的女兒秉純是文化大學歷史系碩士班畢業、已修畢博士學分並取得博士候選人資格，後取得加州大學洛杉磯分校（UCLA）社會學博士學位，現任職於加拿大多倫多大學社會系及亞洲研究中心，研究領域跨越歷史學與社會學。

文大表示，熊智銳長年奉獻束壇，曾任日月潭小學、光明小學等校校長、台灣省教育廳新聞聯絡人、督學、專門委員召集人、總核稿等職以迄退休。民國80年退休後，全力投入社教義工工作，依次成立並主持黎明讀書會、黎明書畫會、黎明社教站、中華長青文教協會、終身學習社區大學等。其中讀書會與社教站先後獲教育部核頒特優獎。

(旺報 )