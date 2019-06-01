慢性肝炎為肝癌的第一步，在許多人不經意時已暴露其中，甚至到了肝癌才察覺，往往為時已晚，國泰醫院肝臟中心主治醫師張睿欣表示，B型肝炎和C型肝炎的傳染途徑為體液和血液，所以日常生活中要避免體液和血液的接觸，共用牙刷、針頭、刮鬍刀等，更是肝癌三大元兇。

醫師張睿欣向《每日健康》表示，慢性肝炎在台灣主要的成因目前還是慢性的病毒性肝炎，也就是B型肝炎和C型肝炎；另外慢性酗酒的人則有可能會有酒精性肝炎，以及現代的文明病脂肪肝。

她說，不管哪種慢性肝炎都會經歷三部曲，第一步就是慢性肝炎，也就是肝臟慢性肝炎；第二部進入到肝硬化、肝纖維化，再來就會有各種併發症；第三部就是肝癌。

她表示，無論是B型肝炎或C型肝炎，其傳染途徑為體液和血液，所以日常生活中要避免體液和血液的接觸。比如說不要共用牙刷、針頭、刮鬍刀等等。不過日常生活如飲食方面是不會傳染的。

(中時電子報)