中天新聞

高雄市長韓國瑜第一場誓師大會，將於今(1)日下午於凱道正式開始，不少熱情韓粉，提供了挺韓小物要在現場免費發送，包含原本要提供包子的店家，又再加碼1000顆，另外還有涼巾、限量鑰匙圈等，還有人心疼韓國瑜被抹黑，特別製作韓國瑜元氣燈，替韓打氣。

據《中天新聞》報導，6/1凱道誓師大會，不僅各地韓粉包車北上，更有許多熱情韓粉店家準備了豐富的創意小物，要贈送給參與活動的人，包含原本就要提供2020顆包子的店家，昨又再加碼1000顆，另外還店家提供10000張挺韓貼紙，加上粉絲再提供2000張，其他還有，涼巾1000條、限量鑰匙圈200個，礦泉水1000瓶等，都將在今天下午免費發送，

有位專做背包的高雄韓粉老闆，還特製了會發光的「國旗包」，以及多款韓國瑜2020年「總統包」，這些背包有專利又吸睛，他說6/1當天會揹到現場，力挺韓國瑜，另外也有人特製「韓國瑜元氣燈」，為韓國瑜打氣，用各種文創小物熱情相挺。

網友表示，「好有創意喔」、「發光國旗包，讚」、「韓國瑜簡直就是文創商品的靈感來源」、「只送不賣，韓粉真的很可愛」，也也網友表示「庶民對抗權貴」、「權貴及郭財主把國民黨搞得烏煙瘴氣，拖垮全黨，趕快退選吧」。

(中時電子報)