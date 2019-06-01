對於美國質疑北京長期補助中國大陸企業造成美中貿易不公平競爭，中國大陸電信巨擘華為始終否認接受中國大陸政府補助，但根據外媒引用華為自家年報，過去10年華為共接受人民幣110億元（約新台幣504億元）補助，而北京對國內企業的慷慨資助，正是美中貿易談判膠著點。

據法新社報導，法新社根據華為歷年財報發現，華為10年來的補助，一半以上是基於華為對「高新技術研發所做的貢獻」，而由北京提供的「無條件政府補助」。

此外，華為的年報和公開紀錄還顯示，華為購地興建廠區和提供忠誠員工公寓、給頂尖工程師獎金，並提供外國客戶大筆貸款來購買華為產品，都是受到政府大力補助。而華為部分頂尖工程師以政府方案名義獲得獎金，其中有100多人去年從深圳市政府獲得數十萬美元獎金。

報導指出，基於政府補助，華為取得土地使用的成本，遠低於市場價格。如華為在東莞松山湖畔興建的歐洲風新園區，先前已獲東莞市政府劃為研發區，而東莞市政府另以低於行情價格出售湖畔土地，讓華為得以在園區四周為2萬多名員工興建公寓。從2015至2018年，這類補助讓華為以市場價格的1/6取得46公頃土地，意味華為一共省下多達人民幣165億元（約新台幣756億元）。

報導還說，中國大陸的政策性銀行提供資金，以刺激華為在開發中國家的銷售。例如華為2004年和中國大陸的國家開發銀行簽約，取得100億美元信用額度，以提供客戶廉價融資來購買自家電信設備。到了2009年，這筆信用額度大增至300億美元。這類貸款即所謂出口信貸（export credit），受到世界貿易組織納入的經濟合作暨發展組織協議規範。但愛丁堡大學（University of Edinburgh）專家霍普維爾（Kristen Hopewell）指出，北京拒絕簽署或遵守這類規定，而華為獲得的信用額度可能違反規定。

華為創辦人任正非2月接受英國廣播公司（BBC）訪問時，否認華為獲得中國政府補助。但一名華為發言人隨後解釋，任正非的意思是，華為並未接受政府的任何特殊援助。

(中時電子報)