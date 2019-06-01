台中北屯區韓粉上午齊集台中市洲際棒球場，一起搭車北上參加「六一韓粉上凱道」活動。（馮惠宜攝）

高喊「韓國瑜，加油」，一車車遊覽車載滿韓粉從台中洲際棒球場出發，參加「六一韓粉上凱道」活動，協助整合各地韓粉報名並提供服務的立委沈智慧、北屯區市議員沈佑蓮說：台中市區有60台遊覽車，近3千名民眾報名參加，他們也希望大家理性支持自己心目中的參選人只要分享支持的理由，不要「網內互打」。

「六一韓粉上凱道」活動一日登場，台中市國民黨籍立委與市議員、里長都動起來提供選民服務，其中洲際棒球場有9車、太平區李麗華服務處有2車，台中市各區總計60車滿載3千名韓粉從台中各地出發北上。

在洲際棒球場上午8點多即有民眾帶著國旗等著上車，一個個熱情表示，就是要挺韓！沈佑蓮也表示，相當感動，一開始有很多不認識的人報名，他們也擔心會有人遲到，沒想到大家都提早到現場等候。

李麗華服務處主任黃佳恬也說，5月31日晚上還接到民眾報名的電話，還有一家子一起報名，從不同地點出發的，他們也是提供平台，讓參與的民眾不會迷路。

沈佑蓮也表示，近日不少韓粉跑到服務處要捐款贊助，他們都捥拒，因為目前韓國瑜還不是候選人，盼韓粉在韓國瑜成為候選人後再捐款，另外，他也呼籲，熱情的民眾不要「網內互打」，盼在國民黨初選階段，多分享自己支持的理由，少做抨擊與批評，因為「網內互打」很傷身。

(中時 )