面對尋求3連霸的勇士，如今快變成「全美公敵」，卓雷蒙格林1日給了最像他個性的答案，「我認為這蠻酷的，美國觀眾希望我們輸球，主因是我們擊敗過他們的主隊，當你處於高位，沒人會替你歡呼，且不希望你一直處在那個位置。」

「人們都喜歡看到從底層爬到高層的戲碼，同時也喜歡看到頂級球隊開始衰弱，」卓雷蒙格林1日受訪時表示，「這是人類的天性，沒有什麼好不好的問題，但是他們所支持的主場球隊，就跟他們一樣只能坐在家裡客廳看著總冠軍賽。」

除了坦承在總冠軍賽G1賽後，跟暴龍全球大使德瑞克互飆垃圾話很有趣，卓雷蒙格林更強調當前只想贏球，「我們跟暴龍的速度比拚陷入掙扎，老實講輸掉總冠軍賽一點也不有趣，你除了花上一整個夏天走出來，其它什麼都做不了。」

只是看到暴龍前鋒席亞卡在總冠軍賽G1的優異攻守表現，卓雷蒙格林難得示弱了，「我去年就跟席亞卡交過手，沒想到今年他會變成這樣的傢伙。」看來格林已經提前準備好，要在3日續在多倫多登場的總冠軍賽G2努力找回顏面了。

(中時電子報)