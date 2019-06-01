PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

今日（１）群眾發起「庶民總統 贏回台灣」挺韓大會，被視為高雄市長韓國瑜邁向2020總統大位的「生死關卡」。活動號召10萬人，各方推估數字也不斷在刷新；實際到場人數，不僅藍綠關注，PTT也有一群人超級緊張。

「庶民總統 贏回台灣」活動雖於下午3點開始，PTT一早便為此熱議，網友紛紛發文《各地遊覽車回報》、《今天是選前之夜膩》、《凱道目前狀況怎樣了？》《韓黑們進來乞雨拉！！！！》主題不約而同指向對今日活動的關切與焦慮。

內文則寫道：「一大清晨，老人齊聚。違停的遊覽車開始出現，打擾了寧靜美好的早晨。台灣怎麼了？」「韓天台剛剛直播各地韓粉實況，有高雄、嘉義、台中遊覽車隊，還有從彰化騎車北上的機車隊，機車上掛滿戰旗、國旗。現在是選前之夜是膩？誇張耶！」

也有人寫道：「凱道目前狀況怎樣了？奇怪怎麼一個新聞都沒有，進香團不是夜車上來嗎？ 看路權時間是8：00開始，還是現在還是5/31？？搞得我好亂啊，有沒有人在現場的？」「才一大早我大韓黑版就已經好緊張，好多韓黑兄弟紛紛發文唱衰，好除去內心的不安，現在台北民生社區無風無雨，怎麼辦？？？？？？？好擔心人數破表，眾黑們一起進來乞雨！！！！！！！！他們十萬韓粉，我們百萬韓黑一條心！！！！！！」

(中時電子報)