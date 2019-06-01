王瞳和馬俊麟為戲受傷。

王瞳和馬俊麟落難情侶劇情，引起網友暴動。

民視八點檔《大時代》日前播出孫煥然（馬俊麟飾演）被推下樓，女友伍家媚（王瞳飾演）驚見墜樓瞬間奔到馬路口隨即被車撞到，驚險一瞬間造成網路大暴動，PTT跟粉絲團討論度爆表，直罵：「編劇太狠心。」還有粉絲留言要民視董事長出來說明，粉絲團瞬間湧入千筆訊息，要編劇筆下留情，播出收視率衝上6.12，坐穩收視冠軍。

為了呈現完美重頭戲的王瞳及馬俊麟，在太陽下曬6小時，綁著鋼絲裝備的馬俊麟，在脫掉裝備的同時也說「太舒爽了」，笑說自己的「小兄弟」終於可以透氣，不然都被關在小小地方，讓王瞳笑傻：「你的反應太好了，真的有舒爽的感覺。」

王瞳表示，看到劇本就非常糾心，自己甚至不敢在家讀劇本，每一次都提早2小時到公司讀本，因為很怕自己太入戲，情緒會收不回，沒想到拍攝當天，上陣演出被車撞，當下只投入情緒，忘記路面是滾燙的柏油路，直接把臉磨到地面，留下烏青傷口…..導演喊卡後，悲傷情緒還是無法回神，直到工作人員遞上溫開水，才讓她情緒平復，她說最近情緒真的太悲傷，哭戲多到眼睛都腫成「馬卡龍」。

(中時 )