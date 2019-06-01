氣象局表示，今（1）日鋒面位於台灣北部海面，提供大氣暖濕而不穩定的環境，各地降雨機率偏高，中南部清晨加上陸風及西南風相互輻合作用，對流發展旺盛，導致有局部大雨發生。各地午後在熱力作用影響下，也容易發生較明顯的雨勢。

周日及下周一，鋒面依舊在北部海面呈現近似滯留狀態，天氣較不穩定，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有局部短暫的降雨。中午過後因熱力作用降雨較明顯，山區會有局部豪雨發生，須多加留意；這兩天東南部也可能有焚風出現，當地民眾也應多加提防。

氣象局預測，要到下周二至下周五（4日至7日）鋒面逐漸北移、結構減弱，對台灣的影響才會減少，不過下周二仍有些水氣，各地白天有降雨的機率，入夜後趨緩。下周三起主要受到西南風影響，僅迎風面的南部地區有不定時小範圍短暫陣雨，其他地區天氣穩定，多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象專家吳德榮也在個人專欄指出，今起至下周二，「梅雨季」的滯留鋒在北部海面徘徊，鋒面帶上有連續的「中尺度對流系統」發展條件，所幸與台灣還有一段距離，並無直接影響，不致發生連續性的大量降水。

吳德榮說，台灣在鋒面前暖氣團內，大氣不穩定；而西南風遇到地形的舉升作用，也會不時在迎風面激發對流發展，帶來局部陣雨或雷雨。尤其午後熱力舉升作用強，更會加強對流降雨的強度，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨發生的可能。到了下周三至下周五，滯留鋒終於北移，不穩定程度稍降，天氣轉熱、紫外線強，午後仍有局部陣雨或雷雨。

(中時 )