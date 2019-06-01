水手日籍投手菊池雄星近2場比賽都僅投3.1局被打爆退場，原本菊池按照時間表將在美國時間下週二再度先發對戰太空人，不過水手總教練瑟維斯(Scott Servais)今日語重心長表示，周末會與這名來自日本的新秀促膝長談，其中包含掉過下次先發的可能性。

為了讓菊池雄星迅速從日職環境適應大聯盟投1休4的節奏，水手教練祭出每月輪值一場短先發策略，曾讓菊池在4月27日先發僅投1局退場，果然下場比賽對戰印地安人，先發7局僅被擊出3支安打、失1分、狂飆10次三振，成為當時菊池在大聯盟的代表作。

不過5月教練團在菊池的6次先發中都沒有再做短先發策略，過去2場比賽都僅先發3.1局就退場，合計被敲20支安打、失掉11分(10分自責分)，因此才會想要讓菊池跳過下次輪值、讓他徹底休息。

「我了解他的身體，他狀況其實很好，但心情很沮喪，」水手教頭瑟維斯受訪時表示，「他對運動家和對天使時被打擊得很嚴重(先發皆不滿4局就退場)，不過當你受到打擊，你必須想盡辦法反擊回去，這就是他現在的處境。」瑟維斯表示他不僅希望菊池的身體保持健康，身為投手的心靈也得保持正面，希望他能從這些起伏不定的表現中找到平衡，並做出適當調整。

(中時電子報)