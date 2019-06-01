台北市議員李明賢近來接獲不少民眾投訴，內湖網球運動中心男廁竟然是「整人廁所」，小便斗離地板約65公分成了「雲端尿斗」，還要放磚塊墊高讓小朋友使用，他痛批設計毫無同理心，一個堂堂國家級場所，廁所居然如此不體貼甚至是鬧笑話、令人匪夷所思。北市體育局對此承諾將要求委外廠商立即改善。

李明賢今早帶著鐵尺到現場，經測量發現小便斗突出部分離地板約65公分，他以自己身高165公分為例，實際使用一下也覺得小便斗實在有點高，他說，特別是運動中心經常有家長帶著小朋友來運動，小朋友大概無法順利使用這個「雲端尿斗」，難怪被形容是「整人廁所」。

在地寶湖里長邱顯松也形容，這個size是設計給老外的，離地板實在太靠高了，有民眾克難用5塊水泥板磚塊墊高，自行設計一個小朋友專用尿斗，李明賢納悶指出，一個花費17億元蓋起來的運動中心，廁所設計怎麼會如此不便民、不親民呢？

李明賢說，網球中心男廁設計根本不符合公共場所親子廁所設置規定，造成民眾使用不便，他已向體育局反應，體育局承諾會要求委外的廠商立即改善。

(中時 )