高雄大樹的「姑山倉庫‧呷冰總動員」開幕活動1日舉行，現場準備巨無霸冰棒，要4個人才抬得動冰盆與冰棒。（林瑞益攝）

行政院副院長陳其邁1日出席高雄大樹「姑山倉庫‧呷冰總動員」開幕活動，對於高雄市長韓國瑜將出席凱道的挺韓大會，他說，不是講好「經濟一百、政治零分」嗎？希望韓國瑜回歸拚市政，也兌現他的競選承諾。

陳其邁、民進黨立委邱議瑩等出席開幕活動，陳其邁說，韓市長沒有來比較可惜，本來以為在這裡會碰到韓市長，共同來幫大樹鄉賣得最好的玉荷包，真的是有點可惜。

媒體問對韓國瑜上凱道去爭取總統大位，且高雄下午還有一場反毒大會，等於韓都缺席了這些重要場合？陳其邁說，不是講好「經濟一百、政治零分」嗎？他認為，農民的需要還是要擺第1位，因為今年荔枝的產量比往年來得少，農民更需要高雄市政府或大家的幫忙，希望韓市長還是要多關心高雄的市政，回歸拚市政還是比較適當，也兌現他的競選承諾。

談到美麗島電子報董事長吳子嘉頻頻爆料，陳其邁說，這些個人的私事或生活，他不評論，今天來這裡是賣荔枝，幫農民增加收入才是關心的重點。

(旺報 )