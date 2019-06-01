白色休旅車嚴重毀損。（馮惠宜翻攝）

紅色自小客車頭及左側車身鈑金都受損。（馮惠宜攝）

台中市17歲陳姓男子5月31日凌晨2時駕駛友人價值200多萬元的TOYOTA ALPHARD休旅車，在太平區宜昌路與溪洲路口與27歲陳姓女子駕駛的紅色自小客發生車禍，兩車嚴重損毀，警方到場發現陳男差三個月才能考駕照是無照駕駛，出借車的友人聞訊到場見到愛車慘狀心痛不已。

警方指出，陳男當時是宜昌路直行往十甲路方向，當時路口閃黃燈，而陳女駕駛的紅色自小客則是直行溪洲路從溪洲西路往新平路方向駕駛，當時路口閃紅燈，兩車駕駛疑似未減速注意左右來車而相撞，自小客失控滑行了數公尺才停下，休旅車則卡在燈桿下，休旅車安全氣囊發揮作用，雙方僅輕微擦傷，均無大礙。

警方獲報到場處理、並釐清車禍原因，經酒測，雙方都沒有酒駕，但17歲的陳男是無照駕駛友人的車子，車主到場對其兩百萬休旅車受損嚴重，心痛不已，也擔心保險公司無法理賠。

警方指出，肇事路口宜昌路直行為閃黃燈，依交通規則，行經閃黃燈路口應減速注意左右來車，而溪洲路直行為閃紅燈，行經閃紅燈路口駕駛應停車、注意左右來車後再通行，疑似雙方行經路口都未減速才會肇事，唯確實的肇事原因仍待進一步調查釐清。

(中時 )