美麗島電子報董事長吳子嘉。（本報系資料照片）

媒體人吳子嘉爆料抹黑稱，高雄市長韓國瑜與王姓女子外遇生女，韓國瑜已於昨日下午提告。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓說，吳子嘉為什麼抹黑韓國瑜？幾個問題先讓大家思考。如果答案都是同一個勢力，那吳子嘉背後的主使者是誰不就很清楚了嗎？

李正皓在臉書問，吳子嘉為什麼抹黑韓國瑜？幾個問題先讓大家思考。

◎吳子嘉可能跟誰合作？

1.開除他黨籍的民進黨

2.與他完全沒交集且他長期批評的國民黨

3.不藍不綠的白色力量

◎美麗島電子報上週四做出的民調，那一派勢力莫名奇妙突然成為民調冠軍？

1.開除他黨籍的民進黨

2.與他完全沒交集且他長期批評的國民黨

3.不藍不綠的白色力量

◎去年十一月選前，吳子嘉幫那一派勢力打告急牌，謊稱民調落後，百分之百輸？

1.開除他黨籍的民進黨

2.與他完全沒交集且他長期批評的國民黨

3.不藍不綠的白色力量

李正皓問，如果答案都是同一個勢力，那吳子嘉背後的主使者是誰不就很清楚了嗎？況且韓國瑜本來就是柯文哲最害怕的人，一來韓國瑜在網路掀起巨浪後，柯文哲的熱度就直線下滑；二來韓流在網路興起後，原本挺柯文哲的媒體也紛紛轉向。對柯文哲來說，除掉韓國瑜，他才有機會能重返巔峰不是嗎？

李正皓認為，至於吳子嘉為什麼不挑十月、十一月快大選時再出手，讓韓國瑜一刀斃命呢？答案更簡單，因為吳子嘉手上根本沒有一刀斃命的證據，所以只好在國民黨初選時趁亂拋出抹黑韓國瑜的言論，一來讓大家以為是黨中央權貴在欺負韓國瑜，二來把韓國瑜扼殺在初選，柯文哲才有充分的時間（六個月）重新找回他的媒體與網路熱度。

李正皓最後問，這麼簡單的道理連獨眼龍都懂，為什麼有些藍營的人偏偏不懂？我真心不能理解。

但網友留言似乎有不同見解「 正皓兄您說的輕巧，言之也似乎成理，但是前鴻海顧問杜紫辰教授前幾天所po的臉書文章，不正好證明吳子嘉所說的事情的發生，至少國民黨內某些人樂見韓國瑜被抹黑有私生子一事，這也是長年以來國民黨有些人總是找外人內鬥自己人的慣用伎倆，畢竟第二名一定得要把第一名幹掉，自己才能變第一名，難道不是這樣嗎？否則前鴻海顧問杜紫辰怎會在前些時候就曾經影射這事？」、「新潮流」、「大老們」、「吳子嘉是在幫蔡英文贏得初選」。

李正皓猜測吳子嘉背後主使者。(李正皓臉書)

(中時電子報)