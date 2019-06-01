民進黨總統初選期程已在週三中執會拍板，民調時間為6月10日到14日；前行政院長賴清德今被問到，傳出台灣石油工會理事長跟會員搜集手機號碼，還有錄音檔傳出民進黨前秘書長洪耀福搜集手機電話一事說，不只是只有這個工會，大概在各縣市很多團體都發生。

賴清德說，初選要公平、手段要正當，民進黨才有辦法取得信任、感動國人、重新贏得支持；他指出，不只是只有這個工會，大概在各縣市很多團體都發生，希望黨中央可以了解清楚，又或者是，當事人必須對外說明清楚，以解決社會大眾疑慮。

他說，如果台灣社會對民進黨初選產生疑慮，這絕對不是會是民進黨福氣，對於未來選舉一定產生重大影響。

被問到6月8日政見會，會主攻什麼樣議題？策略衝高民調？賴說，這是戰略上機密，不妨等著幾天就知道了。

至於「台派團體」要明年把民進黨下架？他說，台派團體可能是要表達，民進黨制度要維持，因為民進黨是民主政黨，數十年來得到國人無條件支持，完全是因為堅守民主價值、進步信念，台派朋友基於此，希望民進黨價值理念得以維持。

(中時 )