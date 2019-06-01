三重區林姓車主發現停在家門口的車輛，經常無故被貼滿廣告單，懷疑是隔壁80歲陳姓失智老翁所為，約到里辦公室對峙，陳翁因意識不清楚也胡亂承認，林男憤而提告並求償精神撫慰金等3萬4千餘元，但法官認定陳翁因病說詞反覆，根本不可採，監視器畫面也沒拍到證據，今判林男敗訴。

林男指控，2017年4月3日起，有人多次將廣告單黏貼在他停放在家門口前的車輛，企圖妨礙他停車權利，車輛多處汙損，2周後他在家門口裝設監視器，清楚拍到陳翁私下牆上廣告單的畫面，懷疑是陳翁所為。

陳男指出，事後他一連逼問陳翁2次，陳翁都坦承是他做的，其子女也邀他到里長辦公室協商道歉、賠償事宜，後來因賠償金沒共識，和解失敗，他只好提出民事求償7500元鈑金修車費、15000元購置監視器及安裝費、12000元慰撫金，共計34500元，並請求陳翁寫下道歉聲明。

林翁子女則反駁，林男當天來逼問時，因父親高齡80多歲又患有失智症，一下說有做、一下說忘了，記憶力已經不行，但他有時沒做過的事會承認，有做過的事會忘記，根本不可信，基於維護鄰里情誼，願意包個小紅包聊表誠意，陳男仍執意要告。

林翁子女懷疑，若父親只是黏貼廣告單在車輛上，何以會有車輛烤引擎蓋、前保桿、右葉子板等處維修費用？且僅是黏貼傳單，竟要請求慰撫金，又指稱父親至少黏貼10次以上，卻也拿不出證據，陳男興訟內容根本不合理。

審酌法官認為，林男聲稱是陳翁亂貼廣告紙，但監視器畫面只拍到陳翁將牆上廣告單撕下的畫面，沒有拍到破壞車輛的畫面，且里長也證稱，陳翁患有失智症、意識不清楚，當天一下說他有貼，一下又說他忘記什麼時候貼的，並沒有承認，法官認定林男舉證不足，判他敗訴。

(中時 )