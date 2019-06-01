黃少谷（左起）、馬俊麟、王瞳。取自臉書

馬俊麟與王瞳螢幕情侶形象受粉絲喜愛。民視提供

馬俊麟有一對雙胞胎兒子。取自臉書

馬俊麟有子萬事足。取自臉書

民視八點檔《大時代》日前播出孫煥然（馬俊麟飾演）被推下樓，女友伍家媚（王瞳飾演）驚見墜樓瞬間奔到馬路口隨即被車撞到，驚險一瞬間造成網路暴動，PTT跟粉絲團討論度爆表，直罵「編劇太狠心」。粉絲不捨「然媚戀」，怪編劇、罵電視台，馬俊麟昨深夜發千字文，認為這是「一起造成的共業」，並澄清自己不是要帶小孩而辭演、是編劇的安排，感性說「曾經親手把時間變慢，可惜我們沒有等我們」。

馬俊麟飾演煥然角色，內心滿是感謝，昨寫下1300多字的感言，也要粉絲「不要怪編劇亂編，不要怪電視台，因為這都是我們一起造成的共業」。他說，《大時代》的編劇一個月要編出每集2.5小時、共20集劇情，天天電影般的長度，「換作是我，我真的編不出來」，又礙於沒有經費，無法再請人，「電視台沒賺夠錢只好置入，讓演員想辦法便宜，想辦法少。」相較中國、韓國的演藝事業，他認為「我們選出的民意代表沒有去督促他們去推廣支持影視發展，才會如此辛苦，台灣演員不會輸給任何一個國家」。

他感性寫道：「謝謝那些批評我，看衰我的人；不管你在大時代粉專、PTT、討論區、水管─你們一而再的讓我成長，讓我知道這個世界的確就是有人是沒來由就討厭你的，是因為喜歡別人所以要打擊你，以批評角色之名而行攻擊演員本人之實。讓我知道我更應該做好我自己，做好一個表演者應該有的工作態度與精神。雖然你們沒有勞我的筋骨、餓我的體膚，但謝謝你們苦我的心志、行拂亂我所為、動我的心忍我的性，曾益我所不能。而且你們還吸引了更多愛我關心我的人，他們很認真的保護我，保護煥然，替煥然發聲，抱不平；謝謝你們，沒有你們就沒有今天的我。」

談到煥然角色，馬俊麟引用香港影星黃秋生曾說「戲劇必須有衝突」，劇中煥然犧牲了，可是犧牲的有價值，有迴響，那也就夠了，即使不是一個HAPPY ENDING，「我認為這是很好的安排」。飾演「家媚」的王瞳在該則貼文下方留言，入戲說：「說好的三輩子呢？」粉絲也敲碗「煥然不能騙家媚、所以煥然應該還沒死吧、仍然期待著你們的『下一世』，希望只是恍如隔世」。

(中時 )