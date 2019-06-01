◎萌犬眾人疼 還有專屬Logo

台北市士林區溪山國小積極推動生命教育，前年初領養一隻小土狗「Free」 ，不僅模樣可愛，還會陪著孩童玩耍、跟校長一同巡堂，深獲校內師生喜愛，校方也為牠設計專屬Logo，與校貓dudu、校鳥apple 並稱「溪山三寶」，也豐富學生的校園生活。

◎沾上好狗運 校犬出擊必勝

新北市的眾多校犬中，安溪國中校犬「可樂」堪稱知名度最高，可樂領有校方製發的學生證，但每年都因為作業沒寫完而延畢，今年會考他還特別前往考場服務，希望所有安溪國中畢業生都能沾上好狗運，「會的全寫對，不會的全猜中」。

◎牧羊又打鈴 特教犬癒師生

苗栗特殊教育學校的校狗「點點」在2016年獲農委會認證為全國績優校犬，今年已經7歲的牠，乖巧可愛深受學生與師長愛戴，除了療癒師生外，牠還會牧羊、打鈴、巡邏，與妹妹「牛牛」、弟弟「小黑」一同守護校園安全，陪伴學生快樂成長。

◎任警衛14年 浪浪捧鐵飯碗

台中市北屯區北新國中校犬「北新」，平日除協助校園警衛巡視校園，並看守校門口，盡忠職守，為學校裡的成員；因「北新」14歲資深狗齡，校方尋覓米克斯犬傳承，「小學妹」黑皮跟著學長學習巡邏，為校園安全把關。

◎校園3D牆 黑天鵝當主角

別的學校校園寵物養狗養貓，位於台南市麻豆區的曾文家商校園詩情畫意，寵物也與眾不同。一進曾文家商校門，兩側有蓮花綻放的池塘，校園花木扶疏，池塘邊有紫藤花廊，池邊垂柳樹下就可看見校園寵物一對黑天鵝「阿寶」，看似愜意地啄草理毛。

◎巡邏兼玩伴 琪琪一犬包辦

高雄市鼎金國中原有1隻校犬「皮皮」，但因車禍往生後，恰巧「琪琪」來接班，白天會在校門站崗，看學生上下學，課餘成為好玩伴，夜晚則陪同警衛巡邏，守護校園安全。特別的是，琪琪還具有安撫人心的能力，曾有學生情緒不穩，在琪琪陪伴下，心情逐漸開朗。

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(中時電子報)