省電達人張偉明說，教大家4大省電絕招。（中天新聞）

6月開始「夏季電價」計費，平均每戶電費會比非夏季電價，多4000元至5000元不等的電費，省電達人張偉明說，電費高可能是冷氣開太久，但不開冷氣又受不了高溫，到底吹比較省電，他教大家4大絕招。網友說，「結冰水冷氣，這招讓我跪了」。

張偉明說，很多人夏季電費高，主要是冷氣長期使用，他教大家的四大省電絕招如下:

1.門縫塞毛巾:在門窗塞毛巾，可以不讓冷氣漫到外面，冷房的效果也比較好。

2.結冰水冷氣:將寶特瓶裝水放冷凍庫冷凍，回到家後拿出來，放在電風扇前，即釋放冷空氣，免開冷氣。

3.周周洗冷氣濾網:將灰塵洗掉提高冷氣效能。

4.冷氣22度改到26度:每調高1度，可省5%電力，調高到26度即差到20%，若一台冷氣電費是1千元，每月可省200元。

除了冷氣，他說，還可用快煮壺取代熱水瓶、延長線最好有開關，不用時可關掉等，也能在熱翻天的夏季守住荷包。

網友說，「用愛發電省更多」、「結冰水冷氣，這招讓我跪了」。

夏日電費平均多4成，省電妙招大公開。中天新聞

(中時電子報)