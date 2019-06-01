美麗島電子報董事長吳子嘉爆料抹黑高雄市市長韓國瑜有婚外情，且外遇生女。「館長」陳之漢昨日在直播中表示，很怕自己也被人爆料，乾脆自爆自己有個「私生子」，強調「他不是親生的，住苗栗、目前人在國外、年紀比較大一點」。館長並說，看到韓國瑜外遇新莊王小姐還生子的新聞「覺得無法相信!」

YouTube頻道「寶寶愛館長」5月31日貼出影片，館長在直播節目中表示，最近大家都在討論韓國瑜外遇生子的事，館長說「XX娘勒」，為什麼吳子嘉董事長你們都知道誰誰誰有小三、小四、小五、小六，看到韓國瑜外遇新莊王小姐還生子的新聞，他接連說兩次，「覺得無法相信!」

館長說，吳董不好意思啦!這種東西你說得太細膩，簡直像「他們在生小孩，你站在旁邊看」，並質問到底證據、消息來源從哪裡來，沒有百分百把握你敢講嗎?「奇怪，韓粉那麼多，不怕一人一口口水被淹掉嗎?」他並想邀請開節目邀吳董爆料的柯粉RJ，跟吳子嘉本人上館長的直播節目說清楚。

館長說，他很怕到時候也有人爆料「館長有私生子」，什麼「蘆洲盧小姐」之類的。所以他決定先爆自己有個「私生子」，強調「他不是親生的，住苗栗、目前人在國外、年紀比較大一點」，還說是最近剛收的，「6月5號出款就是了，現在還沒有」，強調得等到6月5日後才可以認祖歸宗。

館長笑說:「也不錯啦，當個便宜老爸，而且他還是個議員」還建議大家以後爆料就爆這個，「我只有收這個兒子，年紀都可以做我爸了」。

網友聽到這些關鍵字，立刻聯想到前陣子說出「我管他什麼統戰，誰給我錢就是爸媽。」的國民黨議員鄭聚然。當時館長就怒嗆要捐10萬元讓他「叫3天的爸爸」，鄭聚然不甘示弱隨即回嗆「只要館長捐60萬給南庄國中，就代表性叫他一聲爸。」

但最後校方婉拒了這筆捐款，南庄國中校長詹吉翔說，如果各界人士發自內心，願意捐款幫助學校的孩子，都樂觀其成，也深深表達感謝之意。有關本學期學生的午餐補助部分，感謝各界善心人士慷慨解囊，鼎力協助，經費已經足夠。但館長昨日直播時說，改捐60萬元至該校教育儲蓄戶，又趁機酸韓國瑜一把說「我言出必行，我不姓韓，我也不是賣國賊」。

(中時電子報)