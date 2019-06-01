現在的小朋友越來越有福氣！微博上近日瘋傳一張女老師上課的照片，照片中的女老師

微博近日流傳一張女老師上課照片，這名疑是大陸籍捲髮正妹老師，靠在桌子旁邊細心指導學生，只見女老師臉蛋超甜美、身材凹凸有致，雖然上衣包的緊緊，但「車頭燈」卻把網友照到眼瞎，讓男網友激動直呼：「老師有收成年的學生嗎？」。

這名美女老師在小學任職，照片中她穿著卡其色高領上衣，配著藍色長裙，坐在桌角邊低頭在課本上寫字，一旁的小學生則是認真地聽課，雖然老師沒有正面對著鏡頭，但仍能看出她有著瓜子臉蛋、立體五官，是個不折不扣的美人胚子。

眼尖網友更發現，女老師的身材其實相當有料，即使上衣包得緊緊，但「車頭燈」形狀清楚可見、且相當豐滿，高顏值與火辣身材，讓男網友驚呼「想讓兒子女兒報名上這所小學」、「這種老師我願意天天接小孩放學」、「這顏值完全是偶像等級」。還有人激動問：「老師有收成年的學生嗎？」。

(中時電子報)