基襪3連戰開打，洋基左投傑哈普(J.A. Happ)先發5局失1分，率隊打敗紅襪王牌投手賽爾(Chris Sale)，以4-1搶下首勝。傑哈普本季表現一度堪憂(自責分率超過5)，先發12場就被敲了15轟，今日失掉的1分亦是全壘打。但傑哈普的「紅襪剋星」專長沒有退化，他是聯盟最會對付紅襪的投手之一，這是洋基簽下他的重要原因。

傑哈普唯一的危機出現在5局上，當時兩出局兩人在壘，洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)冒著暴傳的風險果斷牽制二壘，成功抓到離壘過遠的紐涅茲(Eduardo Nunez)，這記傳球時速高達88英里(141公里)，主場觀眾報以熱烈歡呼。有趣的是8局下桑契斯自己盜二壘被抓，觸殺他的就是二壘手紐涅茲，可謂禮尚往來。

桑契斯過去兩年因增重而被質疑太胖(身高188公分, 104公斤)，被前教頭吉拉迪(Joe Girardi)嫌棄不夠靈活。但桑契斯的傳球力道也隨之上升，只要不暴傳的話還是很厲害的，本季他因為暴傳至少搞砸了兩場比賽。

紅襪賽爾6局飆10K英勇無比，3局下卻被洋基4支安打攻下3分，他自責分率4.35，本季僅1勝7敗。紅襪落後3分並不多，但就是追不上，被洋基連續3位投手賺到中繼點，然後9局上被查普曼(Aroldis Chapman)三上三下結束比賽。

(中時電子報)