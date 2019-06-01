民進黨主席卓榮泰昨天提到黨內兩位總統參選人指出，「 希望兩位一個專心拼國政、一個顧大局」，前行政院長賴清德今被問到怎麼解讀時表示，「我感覺是大局是總統大選」，他是最強人選，「我打選戰時，總統專心拼國政」；「現實妥協不足以成就總統及立委勝選。希望民進黨支持者一定要謹慎看待這一點」。

此外，被問到自己跟黨內對手蔡英文總統相比？賴清德說，「我更有能力打敗國民黨對手」，希望民進黨的支持者，或台灣社會好朋友能夠了解，民進黨面對台灣這場大局，要贏得勝利一定要推出最強人選，不管在基層聽到、看到，或民調都清楚知道，「民進黨內我是最強候選人。」

賴清德今被問到，強調自己是黨內最強的參選人，比蔡總統強在哪裡？崑濱伯要他得天下再等四年？他說，社會上意見很多元，當然就是希望，不管總統也好，他自己也好，都有不同考量，但是初選到最後關鍵時刻應該尊重制度，大家去支持心目中理想參選人，才是最好的方式。

他說，基層擔心民進黨在總統大選失去政權、立委席次大幅降低，會衝擊民進黨政權、台灣民主，希望他出來承擔聲音非常強烈，「今天聲音不夠強烈的話，我沒有辦法面對這一場初選」，他能勇敢面對這一場初選，而且時間是一個多月，現在已經兩個多月了，完全是因為這強烈聲音，大家一定要注意到，目前最重要的事，大家應該好好打這一場初選。

他強調，「要我堅持下去聲音很強烈，各種聲音都有，都應該得到尊重，讓初選制度能夠順利完成，讓國人能夠做出最後決定。」「我出來一定有把握打敗國民黨候選人跟柯文哲」；在守護台灣或是治理國家能力，也更勝於兩位。望國人在最後十天關鍵時刻，能夠支持他，電話民調時，能夠大聲喊出「堅定支持賴清德。」

至於被問到，黨團總召柯建銘曾說法是把你列入不分區立委第一位？他說，初選已經在進行、即將進入關鍵時刻，這時候提出任何說法，對於初選都會造成干擾，對於參選人都不公平，希望黨內同志能夠注意到選舉公平性，不要刻意去發言干擾初選公平性。

(中時 )