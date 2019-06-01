民進黨總統初選期程已在週三中執會拍板，民調時間為6月10日到14日；前行政院長賴清德今天召開記者會公布電話錄音；他打出「台灣保證賴清德、賴清德保證台灣」口號，並提出六大保證。

他強調，10至14日晚上六點到十點，初選即將電話民調，敬請大家能夠守護台灣、守住台灣民主自由人權，當你接到電話時，能大聲喊出：「堅定支持賴清德。」

賴清德說，何以說台灣保證賴清德？因為他生於台灣、長於台灣，非常感恩台灣給他的機會，讓他有機會完成我的理想報效國家、服務人民。因此，台灣保證，保證了賴清德三重要原則：第一，對台灣這塊土地的使命、第二，台灣優先，人民致上的信念，第三，生於台灣長於台灣死於台灣，也會葬在台灣。生死會跟台灣一起。台灣保證賴清德具備這三原則。

他說，他有辦法得到國人支持，擔任總統的話，會保證台灣，主權的完整，名字叫中華民國、維護台灣民主自由人權法治的生活制度、保證台灣持續發展經濟，建設國家，造福人民、保證台灣人民選擇未來前途的權力、保證台灣跟中國間兩岸和平發展，不會兵戎相向、保證台灣在亞太區域和平扮演積極角色，讓台灣人民得到尊嚴及發展空間。

他說，這次立委、總統初選民調牽涉四個人，包括國民黨韓國瑜，四個人互比，在民進黨內，他最具備實力，可以打敗國民黨候選人的人選；跟柯文哲、韓國瑜比較，在維護國家主權、治理國家方面，遠勝過兩位，無論為戶台灣主全、國家致李方面，都比韓、柯更勝一籌，更能得到信任、支持。

政大教授徐世榮也到會場外抗議，質疑賴清德不說明台南鐵路地下化土地徵收爭議，徐不斷高喊，「賴清德人權殺手。」

(中時 )