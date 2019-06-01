大批韓粉今早冒雨在高雄文化中心集合，準備搭遊覽車前往凱道聲援高雄市長韓國瑜選總統。（柯宗緯攝）

資深韓粉杏仁哥說，美麗島電子報董事長吳子嘉胡亂爆料，反而激起韓粉凝聚力。（柯宗緯攝）

61凱道韓粉誓師大會今天登場，大清早5點多天甫破曉，即有400多名韓粉，聚集高雄市文化中心，一行人準備驅車前往台北，8台遊覽車座無虛席，「隊長」杏仁哥帶領韓粉高歌韓式招牌歌曲《夜襲》，為近日遭受抹黑、爆料攻擊的韓國瑜送暖，打算一路高歌到凱道。

今早高雄還飄著細雨，不少韓粉冒雨前來，撐著傘、穿上雨衣，但精神抖擻，有人興奮到徹夜未眠，乾脆提早到現場報到。另有對老夫妻臨時到場沒有報名，不過因涉及保險問題，被拒絕上車。老太太說，看到韓國瑜這麼會做事，卻被人不斷攻擊，內心萬分不捨，昨晚才臨時決定北上挺韓。

杏仁哥強調，活動由韓粉自費，每人收取800元，附上午、晚餐兩個便當也不收取金錢贊助，但礦泉水則是ok；文化中心只是其中一處集合點，北上遊覽車會停靠高雄、台南等多點，原本報名截止到5月30日，後來美麗島電子報董事長吳子嘉胡亂爆料，反而激起韓粉凝聚力，「化悲憤為力量」，有人就算受傷，也要站出來力挺。

韓粉在車上高歌《夜襲》，士氣相當高昂，雖然氣象報告顯示台北可能氣候不佳，但韓粉直說「風雨生信心」。杏仁哥說，大家基於現況痛苦才會走上凱道，2020台灣百姓需要1位苦民所苦的人出來選總統， 因為「庶民選總統、總統選庶民」。

另外，資深韓粉「貼紙哥」黃建豪，特別將韓式金句「台灣安全，人民有錢」，設計成新版貼紙，準備4萬多張要到造勢現場發放，另也設計「韓家軍」戰袍、戰旗，證明韓粉挺韓決心不被動搖。

(中時 )