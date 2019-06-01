美國總統川普因不滿非法移民入境問題遲遲未解決，決定再次扮演「關稅人」，自10日起對美國從墨西哥進口近3600億美元貨品加徵5%關稅，不僅引發全球金融市場大亂，傳連自家貿易談判代表也看不下去，認為此舉讓正在國會闖關的美墨加協定（USMCA）恐生變數。

川普上月31日在推特宣布對墨西哥增加關稅，關稅稅率逐月攀升5個百分點，直到墨西哥設法阻止非法移民經美墨邊境進入美國為止。而美中貿易戰未見緩和之際，美墨貿易緊張加劇也打擊全球投資者信心，投資人更憂心關稅提高恐損及企業獲利、拉高美國物價、拖累經濟成長，1日全球股市與公債殖利率同步走低，墨西哥披索兌美元重貶逾2%，黃金、日圓等避險標的行情看漲。

據華爾街日報（The Wall Street Journal）引述知情人士說法指出，美國貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）對於美對墨西哥增關稅「很不高興」，認為此時取代北美自由貿易協定（NAFTA）的美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）已在聯邦眾議院遭遇阻礙，若對墨西哥貨品加徵關稅，將使情況更為棘手。川普政府部分人士擔心，川普最新動作恐使萊特海澤推動協定的進展化為泡影。

而知情人士說法指出，川普想以關稅逼墨西哥已有一段時間。另一名資深官員表示，川普先前早已拿關稅威脅墨西哥，但墨西哥有所回應，所以他想在邊境安全脈絡下再試一次。隨著取道墨西哥進入美國的無證移民增加，川普逐漸失去耐心，才決定不顧幕僚勸阻，以關稅威脅墨西哥政府。

國貿易代表署（USTR）發言人愛默生（Jeff Emerson）表示，無論川普做什麼，萊特海澤都支持，但愛默生未明說萊特海澤是否支持對墨西哥加徵懲罰性關稅。

USMCA為美墨加重新談判NAFTA下的產物，去年11月底簽署，尚待3國國會批准。萊特海澤等美方官員曾向國會強調，批准USMCA可向其他貿易夥伴展現，與川普談判壓力雖高，最終能形成各方都獲益的局面。

(中時電子報)