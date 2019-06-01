民進黨總統初選期程已在週三中執會拍板，不過昨天晚間召開民調委員會議，民調時間最後確定縮短為6月10日到12日，預計最快12日人選出爐、13日公布結果。

民進黨秘書長羅文嘉說，民調委員會共有4個外面專家學者還有他和民進黨民調中心幕僚單位組成，昨天晚上開會做細節推演並最後確認，民調執行預計3天，分別是6月10日、11日、12日，如果沒有做到預期成功樣本數，則將再增加第4天執行。

民進黨日前規劃民調時程為6月10日到14日，現在縮短到12日，羅文嘉今天表示，最快13日公布結果，19日將提名名單送中執會確認。

民進黨發言人周江杰補充，過去手機民調多是針對議題，沒有在初選時針對候選人做手機民調的經驗，在實務上，由於是採隨機跳號，因此可能會抽到很多空號，這也是為何會抓3到4天完成的原因，昨天會議中討論，在10、11、12日打電話，樣本數不夠，才會用到13日。2020年總統暨立委選舉提名初選民意調查委員會委員，成員名單如下：羅文嘉秘書長、鄭力軒教授、歐益昌教授、陳志柔教授、羅承宗教授。

(中時 )