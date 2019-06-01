「2019搖滾台中」將於9月7、8日兩天於台中文心森林公園與圓滿戶外劇場舉行，台中市政府為推廣在地新血規畫「青春成發」暖身活動，邀請協力大學及高中的熱音社舉行聯名成果發表，提前讓樂迷享受搖滾樂的迷人氣氛。

新聞局長吳皇昇說，市府將致力培植台中在地音樂人才，「搖滾台中」將以公私協力的模式，共同為提升台中音樂產業做出貢獻。每年六月是各大校園社團成果發表的季節，熱愛搖滾的年輕學子也期待能在舞台上發光發熱。「搖滾台中X青春成發」系列活動，讓學習樂器、參與樂團的年輕人有更多機會表現及展演自己的創作。

吳皇昇指出，「搖滾台中X青春成發」系列活動將協同東海大學搖滾研究社、台中科大熱音社、市大里高中、長億高中、台中家商等學校聯名進行成果發表，在台中大遠百、東海大學及浮現排練室演出，讓搖滾樂透過這個特別舞台，讓更多人體驗。

新聞局表示，活動將邀請至少60組國內外樂團演出，參與國家也可望從日本南韓，擴大到蒙古、馬來西亞等10個國家與地區，音樂類型更多樣。

活動還包括樂團徵選，將從校園以及社會人士當中，選出優秀團體上台表演，讓優秀人才出頭、好音樂被聽見，進一步壯大在地獨立音樂，相關資訊可上搖滾台中粉絲專( https：／／www.facebook.com／RockInTaichungMusicFestival )查詢。

「搖滾台中X青春成發」系列活動資訊：

6／2（日）搖滾台中×台中科大熱音社（下午兩點，台中大遠百一樓廣場）

6／6（四）搖滾台中×東海搖滾研究社（晚上六點，東海大學花園餐廳廣場）

7／18（四）搖滾台中×高中三校熱音社（下午一點，浮現排練室）

(中時 )