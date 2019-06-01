中天綜合台36頻道每週日晚間9時播出美食旅遊節目《來去CHECK IN》，本週主題「南投 台灣避暑第一名 今夏最潮的清境玩法」，主持人郭彥均、巴鈺將帶領觀眾逃離炎熱黏膩的平地氣候，探訪涼爽舒適的清境農場！這個老字號的旅遊勝地，竟然也能有最新奇、時髦的玩法？！號稱比五月天演唱會門票還難搶的超夯親子房，被選為「全台十大必住親子民宿」之一，房間內不但有小型攀岩區，還有樹屋可以溜滑梯，讓兩位主持人忍不住對著自家孩子喊話「孩子啊！是爸媽對不起你們！因為不夠紅，訂不到這間房間啊！」！

不只有樹屋滿足大人小孩的童心，夢幻玻璃屋更是讓大女孩小女孩一看到全部尖叫，巴鈺走進玻璃屋，看到落地窗外被森林環抱的景色，忍不住哼唱起電影《曼哈頓奇緣》中公主起床時的旋律，笑稱自己就像是童話裡的公主，但歌聲卻被郭彥均吐槽「Sorry！你那是殺雞喔！」為了入住絕美玻璃屋，兩人也是勾心鬥角，巴鈺作勢向民宿老闆跪下說：「謝謝老闆！我膝蓋很軟的，沒什麼自尊！」沒料到郭彥均動作更快，已在一旁準備脫衣泡澡，笑著說：「先脫的人就可以先住」，讓巴鈺急得跳腳。

住得好，當然也吃得好！郭巴二人組當晚造訪「全台灣海拔最高的啤酒屋」，特色餐廳主打山泉水養殖的泰國蝦，活蝦直接上桌，還有一大甕蒜泥蝦，一掀開，撲鼻而來的蒜香讓郭彥均受不了誘惑直接從蝦頭咬下去，只見滿滿的「爆漿蝦膏」，讓所有人看著口水直流。巴鈺則品嘗了燒酒蝦，灑滿米酒釀的湯頭一點火，讓巴鈺興奮地跳起來喊「彥均哥，火焰之舞來了！」郭彥均竟搭腔「購票系統請洽詢XX售票系統」……想看兩人如何表演火焰之舞，更多精彩內容，本週日晚間9時請鎖定中天綜合台《來去CHECK IN》。

(中時電子報)