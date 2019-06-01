全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢大會下午在總統府前登場，中午已聚集非常多韓粉到場，頂著豔陽也不願離開。（張立勳攝）

「決戰2020贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢今天下午登場，中午凱達格蘭大道已擠滿來自全台各地韓粉，甚至有旅居日本的韓粉特地返台共襄盛舉，雖然離活動開始還有2小時，韓粉也甘願頂著豔陽等待，據了解現場已有2.5萬人，1名70歲婦人陳櫻琴表示，明年總統可能是最後一次投票，一定要來力挺韓國瑜。

力挺韓國瑜造勢活動雖然下午2時才開始，凱道前已是滿滿紅衫軍，旗海飄揚，現場熱鬧滾滾，韓粉都很期待、興奮，舞台播放著「我的未來不是夢」，韓粉也都跟著一起練唱、打戰鼓。

從桃園龍潭來到現場的70歲陳櫻琴說，身體不好明年總統大選可能是最後一次投票，兒女不希望她來，但還是盼能到場力挺韓國瑜，韓國瑜很實在，最後是媳婦請假陪她一起來。

主辦單位表示，下午2時開始會有暖場表演，3時主持人上台帶動造勢大會氣氛，播放韓國瑜去年市長選舉三山造勢影片後，有立委、各縣市議員、企業界代表和庶民代表上台致詞，下午5時韓國瑜大進場，戰鼓齊響，2000支喇叭齊鳴，韓國瑜由150位旗手開道陪同進場，最後由韓國瑜致懇託詞。

紅衫韓粉凱道聚集 唱未來不是夢（中天新聞）

(中時 )