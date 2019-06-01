10萬韓粉1日在凱道集結，台北市長柯文哲則與新北市長侯友宜一同到宜蘭縣參加「2019台灣步道日-淡蘭國際記者會」活動。（胡健森攝）

10萬韓粉1日在台北市凱道大集結，展現「非韓不投」、要將韓國瑜送進總統府的決心，身為「地主」的台北市長柯文哲則與新北市長侯友宜一起跑到宜蘭參加「淡蘭綠道」活動，柯文哲還抽空到礁溪品嚐「溫泉空心菜」，柯文哲表示，宜蘭的這個行程早在一個多月前就排定，並不是故意躲到宜蘭。

「2019台灣步道日-淡蘭國際記者會」1日在宜蘭縣舉行，這也是連續第4年北北基宜4縣市首長會共同的造勢活動，除基隆市長林右昌另有公務缺席，宜蘭縣長林姿妙、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜都親自出席。比鄰而坐的侯友宜對柯文哲打趣說「是不是刻意躲（韓粉誓師）才跑到宜蘭？」，柯文哲說，到宜蘭的這個行程是一個月前就已經排定的行程，至於韓粉的造勢活動則是10多天前才知道，柯還說，台北市一年有2000多場陳抗，因此韓粉集結活動他認為不會有問題，但會盯著市府的陳抗專線群組掌握狀況。

提早到宜蘭的柯文哲，還趁著活動開始前的空檔，跑到礁溪鄉參訪當地菜園，並品嚐礁溪特有的「溫泉空心菜」，有媒體記者問說，是不是想要搶攻農民票源？吃「空心菜」是不是「想把誰吃掉」？柯文哲則回應記者「想太多」，他只是想到不同的縣市看一看有趣的事物、吃不同的食物，他也特別強調，「菜到哪裡都還是菜」。

(中時 )