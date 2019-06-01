高雄市長韓國瑜近日被吳子嘉爆料抹黑稱有私生女，苦苓今(1日)分享他認為吳子嘉是錯的，並提出3理由，其一吳子嘉稱黃文財受韓請託去滅證，差點碰到調查員，既然是「差點」就表示沒碰到，不解吳子嘉消息來源從何而來，其二吳說韓曾拜託王小姐去年出國被拒，若是真的，王小姐應躲到投票日再回來，怎會不肯，其三更荒謬，吳表示韓國瑜是被老婆拷打才提告，苦苓說：「難道李佳芬是黑道流氓嗎？而且吳子嘉是躲在他們床底下，才知道這一切的嗎？」

苦苓稍早發文自嘲，雖他是「韓黑」前三名，但就事論事，吳子嘉的爆料有問題，苦苓表示曾耳聞這流言，但未有人公開，就是因為沒證據，沒有人能拿到證據，證明韓和王小姐有不正當男女關係，也不可能證明韓曾送錢給女方，私生女之事更無法求證，除非有DNA證明，然除非事證充足，法律無法強迫民眾驗DNA。

苦苓說，從三理由看來，吳子嘉「根本沒有證據」，勉強算是事實的只有韓國瑜參加王小姐親人喪禮，和幫忙王小姐侄兒到北農工作，但韓國瑜早已強調：「所有聘用的人都依法任用，歡迎大家去查」，除非吳子嘉能拿出非法任用證據。

苦苓表示：「我只能說吳子嘉想像力豐富，是一個『失栽培』（台語）的小說家」，並反虧吳子嘉此舉只是會讓韓粉更團結、義憤，「搞了半天，原來吳子嘉才是替韓國瑜造勢的最大『韓粉』，真是既荒謬又諷刺啊！」

苦苓臉書發文。（圖／翻攝自苦苓臉書）

(中時電子報)