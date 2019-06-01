台南龍舟賽3日開鑼，不少隊伍選手已提前練習。（程炳璋攝）

台南端午嘉年華暨國際龍舟錦標賽3日將在台南運河開鑼競賽，7日進行決賽。今年161隊共3800名選手參加，爭取總獎金共91萬元，開幕日將由駐台使節組隊與台南市政府首長隊進行表演賽，近日運河河道上已有不少參賽隊伍緊鑼密鼓練習，提前炒熱端午節慶氣氛。

台南運河上，最近每天都有龍船隊伍把握機會練習，選手們為求比賽好成績，頂著豔陽天揮汗練習划船，吆喝聲此起彼落，為台南帶來歡慶端午節日氛圍。

龍舟賽還沒正式開始，端午節各項節慶系列活動卻已正式開鑼，台南市今年打造全新的8艘香杉木製龍船，有別於一般的玻璃纖維製，木造龍舟從選材到製作，歷時10個月才能完工。每艘龍舟的眼睛炯炯有神，日前由台南市長黃偉哲點睛後下水，作為這次比賽用的龍舟。

另外包括舉辦幼兒體驗活動，內容包括動、靜態闖關遊戲，還有仿造古代科舉考驗的端午大學堂，提供幼童們參加，還可趁機到運河旁觀看大哥哥們練習賽，了解端午龍舟由來。

為了讓加油的觀眾也能體驗水上活動，市府在安億橋旁的運河開放獨木舟免費體驗，6月1日、6月2日每日下午2時至5時開始，每日限額50名，開放網路報名。

台南市政府營造嘉年華的端午節慶氣氛，邀請南英商工、崑山高中及臺南應用科技大學的音樂社團學生，3日晚上舉辦搖滾之夜。用音樂結合龍舟賽，吸引年輕人參與，也為比賽暖身。

(中時 )