台南市教育局1日舉行學藝參賽優秀學生表揚大會，由市長黃偉哲頒獎表揚。（劉秀芬翻攝）

為獎勵台南市學藝參賽優秀學生，市長黃偉哲1日親自頒發獎項予表現優秀學生共2533人，頒獎過程持續約2小時，其中崇明國中國樂比賽創下8連霸紀錄，新興國中口琴合奏連續15年特優，非凡成績值得肯定。

1日的表揚大會於新營區南瀛堂舉辦，黃偉哲一一表揚去年5月至今年4月獲國際性及全國性以上各項競賽前3名或特優的高中職、國中小學學生，並與學生閒話家常，還鼓勵不是第一名學生繼續加油，明年要得第一再來見市長。

黃偉哲也勉勵獲獎學生不要放棄興趣，要繼續爭取人生更好的境界與表現。市府特準備了「親愛的世界，你好嗎？」與「翻動書頁的聲音」2本書籍，分別做為國小與國高中生賀禮，並落實培育學生多元展能、適性揚才之理念，點亮孩子心中的夢想。

今年表揚對象為參加國際性及全國性以上各類多元競賽（語文、美術、舞蹈、戲戲、音樂、數理、科學、體育等）個人及團體獲獎之學生，共2533人，分別有國小1142人、國中1227人、高中職164人。

其中參加107學年度全國學生音樂比賽榮獲特優高達32團隊，崇明國中國樂合奏和絲竹室內樂項目再度勇奪特優第一名，創下8連霸紀錄；新興國中口琴合奏也創下連續15年特優紀錄。

台南一中、德光高中、家齊高中亦獲得2019台灣國際科展優秀成績；協進國小、勝利國小、德光高中，拿下全國學生美術比賽特優獎項；另在數理、技藝、英語演講作文等方面亦有豐碩的成績。

(中時 )