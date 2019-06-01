闕姓男子與其未滿16歲，離家出走的小女友在汽車旅館發生性關係，被依妨害性自主罪嫌移送台北地檢署，檢方偵查中，闕的小女友原諒闕男，且闕男素行良好、自白犯罪，所以雖然刑法妨害性自主罪對未滿16歲之男女為性交者是7年以下之罪，且依兒少法須加重處罰，檢察官仍以接受身心治療為條件處分闕男緩起訴3年，給予自新的機會。

闕男還在讀國中的小女友是於2018年10月在家中與生母發生口角，一氣之下離家出去，與男友共同投宿新北市深坑區的汽車旅館，闕男雖然道女友未成年，但是到了晚間情不自禁，與女友在旅館房間內發生性關係。

被控妨害性自主的闕男在偵查中認罪自白，與小女友的證述一致，並對照通訊軟體的對話紀錄，也跟闕男的自白相符。原依照刑法227條第3項，對於14歲以上未滿16歲的男女為性交者，處7年以下有期徒刑，另外根據兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑二分之一。

不過，闕男沒有任何犯罪前科、素行良好，而且自白犯罪、深表悔悟，犯後態度良好，他的小女友在偵查中也表明願意原諒，檢察官審酌後給予闕男自新機會，以接受主管機關身心評估及身心治療、輔導教育為條件，對闕男緩起訴處分3年。

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(中時 )