去年台鐵普悠瑪號出軌釀成重大死傷，關鍵的遠端監視系統（ATP）竟無接線，台鐵表態要向日本廠商究責，4月發出律師函，但日商日前的回函卻推得一乾二淨，讓台鐵相當不滿，接下來擬直接提告。

根據普悠瑪出軌前的通聯紀錄，主風泵故障導致動力不足，司機員、調度員、檢修員通話討論近50分鐘，司機員提及空壓機跳開，卻被誤解成是空調出現問題，溝通差異之大，令外界相當疑惑。

台鐵調查後發現，普悠瑪製造商日本車輛公司提供的維修、保養手冊，相同的物品卻出現不同的用詞，例如最受到大家關心的主風泵，其他用法還有風泵、空壓機，中空絲膜除濕器又被稱為中間冷卻器、濾清器、濾網等，導致維修人員誤判。

另有日常該維修的項目，沒有列入保養手冊當中，反而出現在故障時如何處理，例如主風泵清潔問題沒被列入例行保養，反而是出現在故障處理或溫度過高等檢查項目。

台鐵4月30日正式發出律師函給日本住友商社究責，日前收到正式回文，日方把推得一乾二淨，不僅不認錯，還把問題反推給台鐵保養不確實。台鐵局表示，無法認同日方的說法，況且日車公司都曾發布新聞稿承認ATP未接線了，預計6月4日將與律師研商，擬直接走司法途徑提告。

(中時 )