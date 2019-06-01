暨大畢業典禮上，林幗貞老師指導的東南亞系學生，演出精湛的東南亞甘美朗傳統音樂。（楊樹煌攝）

暨大校長蘇玉龍期勉畢業生，雖畢了業，仍要切記開放心胸、終身學習、逐夢、追夢、圓夢，勇敢面對人生挑戰。（楊樹煌攝）

暨大畢業典禮特別頒發傑出校友獎，表揚11名在台灣各行各業表現優異的傑出校友。（楊樹煌攝）

暨大畢業典禮，今年共有1586位學、碩、在職專班及博士生畢業，典禮溫馨而熱鬧。（楊樹煌攝）

國立暨南國際大學今1日上午10時在校長蘇玉龍龍主持下，於暨大體育健康中心舉辦107學年度畢業典禮，今年共有1,586位學、碩、在職專班及博士生畢業，典禮溫馨而熱鬧，並以「暨憶拼圖」為主題，寓意畢業生們承先啟後，回憶拼出在校園中求學與生活的美好回憶，成為畢業後追夢前進的動力。

暨大畢業典禮今年特別結合親善、管樂、Fun音、吉他、僑聯、大悲法藏佛學等學生社團，與桃米社區蛙寶市集協力合作，建構一場「以學生為主體的畢業典禮」。

典禮由暨大校長蘇玉龍的敲鑼聲中及暨大林幗貞老師指導東南亞系學生的「甘美朗音樂」以及古珮琪老師帶領原青社「阿美禮讚」的精湛演出中，揭開序幕，充分展現校方推展「國際化」與「在地化」的創意與活力。

暨大校長蘇玉龍在畢業典禮上特別期勉所有畢業生，在校學習分享、付出、包容、接納、珍惜與感恩，雖畢了業，仍要切記開放心胸、終身學習、逐夢、追夢、圓夢，勇敢的面對人生挑戰。

今年的典禮會場，在各學院及校園中，除有諸多裝置藝術，讓校園充滿濃濃離別氣息，歡送畢業生邁向人生新旅途。另在畢業典禮也頒發107學年度傑出校友獎，獲獎者有美國能源部洛斯阿拉莫斯國家實驗室奧本海默傑出學者顏宏儒等11名在台灣各行各業表現優異的傑出校友，全部活動於中午圓滿落幕。

(中時 )