放屁不尷尬，不放屁才危險。大陸浙江有位女大生，日前肚子隱隱作痛，原以為是過年時吃太多消化不良，便自行買胃藥止痛，豈料近2個月腹部竟越來越痛，遂而趕緊就醫，經檢查後，發現她腸子裡有一個「菜花模樣」的結腸腫瘤，引發完全性腸阻塞，也造成她2天沒放屁，在接受手術後，現已康復。

據《浙江新聞》報導，該名24歲女大生表示，原以為只是一般肚子痛，就到附近藥局買胃藥吃，不料之後2個月期間，不僅藥吃了沒什麼效果，還越來越痛，她說「嚴重的時候痛到整個人蜷縮在一起，身上直冒冷汗」，近日終於受不了到當地醫院就診。

醫生問診後，赫然發現她已連續2天沒有「放屁」也未排便，懷疑她罹患腸阻塞，建議將她轉診到浙江大學附屬第一醫院肛腸科，經浙大一醫詳細檢查發現，該病患結腸裡有一個「菜花模樣」的腫塊，醫生診斷，應是結腸腫瘤，且腫瘤已造成完全性腸阻塞，該女在接受手術後，成功切除腫瘤，也解決了腸阻塞問題，目前已康復出院。

醫師提醒，放屁是人體正常生理現象，切勿覺得尷尬就憋著，且在醫學上，屁對人體健康狀況也有重要提示作用，以此為案例，若成年人有連續2至3天不排氣、不排便，且有陣陣腹痛的話，往往是腸阻塞徵兆，建議儘早就醫。

(中時電子報)