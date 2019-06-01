台中市政府教育局持續推動校園反毒意識，1日在崇倫國中舉行「青春無毒 守護家園」Young 台中3對3籃球競賽，分為國中男、女組及高中職男、女組等4組，吸引120支隊伍、共480位學生參與。教育局希望鼓勵青少年多從事正當休閒活動，並強化拒毒反毒的觀念。

教育局表示，為培養學生全人發展，鼓勵學生參與正當休閒活動，每年都舉行以反毒為主題的各項正當休閒活動，如3對3籃球競賽等，提供青年學子展現自我的舞台，同時也能強化拒絕毒品誘惑的意識。並邀請明德中學「To youth」及「工業2.0」社團擔任活動嘉賓，透過hip-hop與popin融合創意舞蹈，進一步宣導毒害防制。

比賽還邀請衛生局、警察局少年警察隊、台中地檢署、國軍中部地區人才招募中心等機關共同設攤，宣導青少年毒品危害等相關議題。另外，國軍招募單位也提供完整升學、就業生涯規劃，提供學生多元參考。

教育局強調，為強化拒毒反毒的政策，除結合地檢署、醫療院所及民間團體的力量辦理多元活動，也建立聯繫、協調、轉介及追蹤輔導的完善反毒網絡，並強化校園反毒牆籬暨反黑觀念扎根，與警察局、社會局建立「縱向支援、橫向合作」跨域防護網，為打造「無毒校園、宜居城市」努力。

(中時 )