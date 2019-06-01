邱姓男子騎機車在路上閒晃，以問路為由對襡行女子襲胸，還尾隨國小女童突然襲胸，台北地檢署偵後，依違反性騷擾防治法起訴邱男，並因邱男對未成年女童犯罪，又是有前科的累犯，因此依兒少法及刑法47條第1項規定，請求法院加重其刑。

47歲的邱姓男子在去年11月騎機車行經文山區辛亥路，看到在人行道上的獨行女子，於是停下機車接近被害女子，以問路為由，當被害女子好心為其指路之際，偷襲被害女子胸部後騎車逃逸。

今年2月間，邱男再次騎機車在路上閒晃，在萬華區的人行道上看到被害女童與同學併行，邱男尾隨在後，突然出手偷襲女童胸部。台北市警方調閱路口監視器畫面，逮捕邱男這名機車狼。

北檢偵辦時發現邱男有罪前科且在執行完畢5年內再犯的累犯，而且邱男襲胸的被害人還有未滿12歲的女童，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑二分之一，於是將邱男依性騷擾起訴，並向法院請求加重其刑。

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(中時 )