副市長陳子敬與眾人體驗手作客家粄。（陳世宗翻攝）

中市府客家嘉年華，副市長陳子敬力邀民眾感受客家文化魅力。（陳世宗翻攝）

台中市政府客家委員會為提升客家文化在台中市都會區的能見度，1日在文化部文化資產園區舉辦「108年客家嘉年華」活動，介紹客家文化與特色，推廣傳統客家語言和民俗，並為首屆「台中購物節」全城打折活動暖身。副市長陳子敬也到場民同樂，鼓勵大家踴躍參加客家活動，感受客家文化的魅力，

今日活動以「客樂•展藝」、「客人•當慶」、「客藝•薪傳」為三大主軸，邀請客家社團、學校與專業藝術團隊等，20組共同匯演，展現精彩的客家風華。現場安排多元豐富的客語闖關、創意拍照區、客家民俗技藝手作DIY、客家創意市集、摸彩活動等，除藝文演出、周邊活動外，客委會還提供大型液晶電視、電風扇等豐富獎品。

客委會表示，文化資產園區是市民及遊客喜愛的觀光景點之一，也是逛展覽拍照的好去處，搭配今年客家嘉年華活動，集結具客家特色及手作小物農產品的創意市集，還有客家民俗傳統技藝DIY中體驗手作客家粄及彩繪小紙傘。並邀請2位專業的客語薪傳師指導客語闖關，完成2關任務可獲得好客禮及摸彩券。

「108年客家嘉年華」活動，也為7月10日至8月18日的首屆「台中購物節」宣傳，介紹台中全城折扣優惠給遊客，鼓勵屆時踴躍消費，參加千萬豪宅、高級百萬名車等多項大獎的抽獎機會。

(中時 )