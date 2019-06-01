洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)今日對紅襪3連戰G1上場救援，全場最後一球是時速100.5英里(161.7公里)的沉球，讓紅襪菜鳥查維茲(Michael Chavis)吞下再見三振。查普曼的自責分率降至1.59，而且出手之後站得直挺挺的，彷彿告訴對手：「讓你記住什麼叫古巴飛彈！」

查維茲是紅襪頭號新秀，也是季中擠下林子偉位置的人，這是他生平頭一次面對查普曼，他只打到一顆慢速的滑球(界外)。查普曼總計13球，有4顆球速破百，最慢一顆四縫線也有97英里。

時間倒回兩個月，查普曼季初平均球速下跌到95.3英里，最慢四縫線僅91.6英里。總教練波恩(Aaron Boone)笑說：「查普曼球速跌破100英里就是新聞了。」當時波恩就請球迷不必瞎操心，「查普曼是一頭野獸，有怪物般的身體協調性，他的球速會回來的。」

現在查普曼回來了，他的沉球均速升至99.6英里，全聯盟只有紅雀速球王希克斯(Jordan Hicks)更快。希克斯的沉球均速可達驚人的101.3英里，不過轉速只有2036次(每分鐘)，遠低於查普曼的2545次。考量到左右投的天生差距(希克斯是右投)，查普曼仍然技高一籌。

身為火球王，查普曼向來有控球問題，本季他球速稍減，換來的是生涯新低的每9局2.4次四壞球保送(去年為5.3次)。雖然K9值(每9局三振數)下滑，依然高達恐怖的13.5，還把滑球開發成新武器。總教練波恩對此表示肯定，現在的查普曼投得更聰明，不像以往只仗恃自己的神勇蠻力了。

(中時電子報)