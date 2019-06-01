上百車友5月31日晚間前往北市洛陽停車場舉辦車聚，不但造成出入口塞爆，轟隆巨響的排氣管聲，3小時就引發10餘起民眾不滿報案，但萬華警方到場勸導時，卻因車友不配合，更有人開汽水鼓譟，雙方發生口角衝突，警方表示全程已經蒐證，將轉報環保局裁處，但員警的執勤態度也會再行教育。

車聚塞爆洛陽停車場，警勸導不聽爆衝突。

警方表示，聚會為網友在臉書上發起，表示上次舉辦類似車聚，「隨便就來了40多台，這次要辦更大場的，要號召100台，並表示現場會請show girl及專業攝影師，並有店家提供多項改裝品展示。

昨晚10時許，果然陸續有車魚貫駛入停車場，一度塞爆出入口，而且不少車友刻意加速，排氣管巨響迴蕩整個車場，引來周遭居民不滿，紛紛打電話向警方報案。

萬華分局警方到場後進行多次勸導，但狀況沒有改善，甚至有車友不斷鼓譟，強調「我們又沒幹嘛！」、「警察趕快離開啦！」蘇姓員警因車友屢勸不聽，加上聽到言語挑釁，最後掏出警棍敲地數下示警，雙方發生口角衝突。

警方隨後加派警力，車友最後有所收斂，但警方表示，車友妨害安寧的行為已陸續蒐證，將會轉報環保局裁處，呼籲民眾深夜舉辦聚會時，能考量其他住戶、使用者的狀況，不要恣意而行。

(中時 )