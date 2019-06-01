雲林縣長張麗善1日搭乘高鐵北上凱道力挺韓國瑜，雲林縣議長沈宗隆與10餘名縣議員也分別北上支持韓國瑜，張麗善強調雲林縣有許多韓粉自發性北上參加凱道造勢，大家都希望雲林女婿贏得總統大選，並帶領國民黨再登高峰。

張麗善1日上午馬不停蹄參加雲林龍舟賽、新住民包粽活動，下午沒有安排行程，特地北上參加韓國瑜凱道造勢活動，她表示有許多雲林鄉親自發性搭遊覽車北上聲援韓國瑜，這種發自內心的支持不是礙於人情的動員活動，可以感受到大家對韓國瑜的深切期許。

張麗善強調她身為雲林縣的大家長，一定要帶領大家去支持韓國瑜，韓是雲林的女婿，此次參選總統的呼聲很高，若能當選總統，是大家的福氣，更是雲林的光榮。

韓國瑜的小舅子、雲林縣議員李明哲指出，雲林縣各鄉鎮都有民眾自發性搭遊覽車挺韓，估計至少20輛以上，縣議會也有10餘名議員自行北上，大家用行動表現對韓國瑜的認同，不管對手如何抹黑韓，都無法減少韓粉的熱情。

(中時 )