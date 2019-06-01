「決戰2020．贏回台灣」府前凱道造勢挺韓活動，1日中午時支持民眾已經陸續聚滿凱道。（姚志平攝）

風雨生信心！10萬人凱道挺韓

韓粉不畏風雨。（姚志平）

「決戰2020、贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢大會，今日下午2時於凱道登場，主辦單位預估15萬人出席，韓國瑜也預定在下午5時許大進場，並上台致詞懇託，引發各界矚目。現場在下午1時不到就已擠滿人潮，群眾揮舞國旗高喊「凍蒜凍蒜韓國瑜」；不過，下午1時30分許開始下起陣雨，台上主持人則高喊「我們遇水則發！風雨生信心」。

今日造勢活動預計在下午2時正式開始，除安排戰鼓、舞龍舞獅及跆拳道、街頭藝人等表演暖場，也會邀請社團代表上台助講、播放「三山造勢」影片，並由立委、市議員及企業界代表等上台致詞。

韓國瑜則預計在下午5時許由150位旗手開道陪同進場，並上台致詞懇託，最後與全場支持者一同舉戰旗、呼口號，整個活動預計下午6時結束。

挺韓民眾在中午陸續集結，下午1時許警方已在凱道前圓環協助分散人潮，呼籲支持者凱道座位已滿，可轉往仁愛路第二現場觀看大螢幕直播。主辦單位並在下午近2時宣布現場超過10萬人，全場高喊「韓國瑜凍蒜」「台灣加油」。

(中時 )